Ongehoord Nieuws is prima studiemateriaal voor mijn studenten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten

Rutger van Eijken Filosoof, docent Sociale Studies bij Avans Hogeschool

© cc-foto: Scouse Smurf

De talkshow Ongehoord Nieuws van Ongehoord Nederland kijk ik graag. Niet vanwege het ‘andere geluid’, maar omdat het satire lijkt. Ongehoord Nieuws is een combinatie van Jiskefet, Van Kooten en de Bie en Dit Was Het Nieuws.

De gewraakte aflevering van donderdag begon met een rectificatie omdat ze een uitzending eerder iemand hadden laten praten over de onverklaarbare oversterfte in dit land waarbij ze blijkbaar het idee hadden gewekt dat ze, de programmamakers, zeker wisten dat de doden door de vaccinaties tegen het coronavirus vielen. De bron had in werkelijkheid gezegd dat in andere landen waar veel gevaccineerd was juist geen oversterfte was, maar dat had de redactie van Ongehoord Nieuws er voor het gemak even uitgeknipt. Nu moesten ze dit fragment alsnog laten zien. Dat deden ze keurig om daarna de woorden van deze man op wonderlijke wijze in twijfel te trekken. Prachtige televisie waarin verslaggeving, nieuwsduiding, uitleg, indoctrinatie, propaganda en analyse op een bijzondere manier gemixt worden.

Het tweede item ging over racisme en daarin gebruikte presentatrice Raisa Blommestijn steevast het n-woord en liet wat willekeurige filmpjes zien van zwarte mensen die witte mensen sloegen. Ze wilden daarmee blijkbaar aantonen dat zwarte mensen ook racistisch zijn. De fragmenten van de vechtpartijen werden echter zonder context uitgezonden, zodat nergens met zekerheid te zeggen is dat de vechtpartijen een racistisch motief hadden. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat de zwarte vechtersbaas eerst was uitgescholden en daarom is gaan slaan. Het kon dus alle kanten op, maar de presentatoren en gasten kozen bewust de richting van racisme. Te bizar, maar als je het niet te serieus neemt wederom een fragment uit een komedie. Al had het programma ook Ongepast Nieuws kunnen heten.

Al met al is Ongehoord Nieuws een goed programma om aan mijn studenten te laten zien tijdens een lesje kritisch denken. Het zit immers vol met insinuaties, drogredenen, matig tot niet onderbouwde bewerkingen en dubieuze ‘deskundigen’. Daarbij komen vrijwel alle gasten uit de koker van Forum voor Democratie. In de aflevering van donderdag waren drie van de vijf mensen in de studio lid van die partij of tot voor lid geweest.