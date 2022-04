'Ongebruikte Roemeense MiG21 gevechtsvliegtuigen overdragen aan Oekraïne'

Roemenië staakt het vliegen met de complete vloot van MiG-21 LanceR jachtvliegtuigen. De beslissing is genomen nadat er verschillende crashes plaatsvonden met de toestellen. De NAVO-lidstaat stapt over op F-16's.

Het Bulgaarse persbureau Novinite meldt dat wordt opgeroepen de 111 MiG-21 toestellen over te dragen aan Oekraïne dat zo zit te springen om gevechtsvliegtuigen dat er zelfs een particulier crowdfunding project voor is gestart.

Eerder was er sprake van dat Polen soortgelijke toestellen zou leveren en ook Slowakije overweegt dat maar beide landen willen wachten tot ze beschikken over vervangende F-16s. In het geval van Roemenië is die vervanging al geregeld.