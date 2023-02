Onderzoeksraad vernietigend over "geblunder" politie en OM bij moorden op Peter de Vries, Derk Wiersum en Redouan B. Nieuws • Gisteren • leestijd 2 minuten • 234 keer bekeken • bewaren

De politie is meermaals gewaarschuwd voor plannen om Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Redouan B., de broer van de kroongetuige in de zaak rond topcrimineel Taghi, te vermoorden. Door “intern geblunder” werd het drietal niet beter beveiligd. Dat staat in het concept-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat in handen is van RTL Nieuws.

Na lezing van het rapport concludeert RTL Nieuws:

"Het stelsel van Bewaken en Beveiligen functioneerde niet en daardoor zijn cruciale aanwijzingen voor de moord op deze drie mannen gemist. De verantwoordelijkheid voor de bewaking van bedreigde personen in Nederland was totaal versnipperd en daar hebben de aanslagplegers van geprofiteerd."

Een zeer pijnlijk onderdeel van het rapport is de aanslag op Peter R. de Vries. Volgens de Onderzoeksraad stond de slechte relatie tussen de misdaadverslaggever en het Openbaar Ministerie een betere bescherming in de weg. Daar komt nog eens bij dat de politie opzichtig heeft gefaald bij een tip over een dreiging. De bewaker van de garage waar De Vries altijd parkeerde wanneer hij te gast was bij RTL Boulevard waarschuwde de politie dat De Vries gevolgd werd en gaf een omschrijving van de verdachte. Op de camerabeelden kon de politie de man vervolgens niet vinden. Die manbleek wel degelijk op de camerabeelden te zien.