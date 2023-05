Onderzoekers vinden verband tussen klimaatcrisis en piraterij

De opwarming van de aarde heeft gevolgen voor de veiligheid op zee. Dat concluderen wetenschappers van de Universiteit van Macau en de Universiteit van Maryland in een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift van de Amerikaanse vereniging van meteorologen.

Voor de kust van Oost-Afrika krimpen de vispopulaties bijvoorbeeld door de opwarming van het water. Mensen die voorheen de kost verdienden met het vangen van vis, kiezen daarom vaker voor een criminele carrière: zij worden piraat. In de Zuid-Chinese Zee is het aantal piraten daarentegen afgenomen in de afgelopen twee decennia. Daar doen de vissen die het meest worden gevangen, het juist beter in het warme water.