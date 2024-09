Onderzoekers vinden tientallen virussen in Chinese pelsdieren die nieuwe pandemie kunnen inluiden

Chinese pelsdierhouderijen krioelen van de virussen die kunnen overspringen op mensen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, zo meldt wetenschapsblog IFL Science . Onderzoekers ontdekten meer dan honderd verschillende virussen in onder meer nertsen, cavia’s, muskusratten en wasbeerhonden.

Sinds de Covid-19-epidemie werd gelinkt aan zoönosen, virussen die van mens op dier overspringen, wordt nauwkeurig in kaart gebracht welke virussen een risico vormen en hoe de besmettingen plaatsvinden. In het kader van dit onderzoek onderzocht een internationaal team van wetenschappers het long- en darmweefsel van 461 dieren die waren gestorven aan infectieziekten, de overgrote meerderheid (412) op pelsdierhouderijen. Het gaat om dertig verschillende diersoorten.

Het resultaat liegt er niet om. Het team vond 36 virussoorten die compleet nieuw waren voor de wetenschap en 39 die een risico vormden om tussen soorten over te springen, waaronder 11 die eerder mensen hadden geïnfecteerd. In totaal werden 125 virussoorten geïdentificeerd waaronder coronavirussen, dezelfde groep als het pandemische virus SARS-CoV-2, influenza A en paramyxovirussen, die mazelen en bof veroorzaken. Nertsen en wasbeerhonden, een Aziatische diersoort die nauwer verwant is aan vossen dan aan Noord-Amerikaanse wasberen, droegen de virussen met het hoogste risico bij zich.