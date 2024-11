Onderzoekers verwachten 30 miljoen doden per jaar door klimaatcrisis en luchtvervuiling

Eind deze eeuw zullen er veel meer mensen overlijden als gevolg van de klimaatcrisis en luchtvervuiling. Dat blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van het Max Planck Instituut, dat is gepubliceerd in Nature Communications . De wetenschappers verwachten dat het aantal overlijdens door luchtvervuiling in 2100 wereldwijd vervijfvoudigd zal zijn. Het aantal klimaatdoden zal nog sneller stijgen: de onderzoekers verwachten zeven keer zoveel overlijdens als nu.

Omdat voorspellen lastig is, vooral als het de toekomst betreft, houden de wetenschappers een flinke slag om de arm voor wat betreft het totale aantal overlijdens als gevolg van de klimaatcrisis en luchtvervuiling. Als het ‘meezit’, overlijden er ‘slechts’ 12 miljoen mensen per jaar, maar als het tegenzit, kunnen we ook uitkomen op 53 miljoen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de klimaatcrisis en luchtvervuiling eind deze eeuw 30 miljoen mensen per jaar het leven zullen kosten.