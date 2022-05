Onderzoekers ontdekken toename gevaarlijke droomstoornis tijdens corona-pandemie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 198 keer bekeken • bewaren

Wetenschappers hebben door onderzoek vastgesteld dat gedurende de corona-pandemie een stoornis tijdens het dromen twee tot vier keer zo vaak voorkomt als onder normale omstandigheden. Het gaat om een zogeheten remslaapgedragsstoornis waarbij mensen tijdens hun dromen handelingen uitvoeren waarover ze op dat moment dromen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. De Amerikaanse Sleep Foundation adviseert mensen die met de stoornis te maken hebben scherpe voorwerpen en andere objecten in de buurt van het bed te verwijderen. Partners kunnen uit veiligheidsoverwegingen beter in een andere kamer gaan slapen.

De stoornis treft normaal gesproken 2 tot 3 procent van de 60-plussers, voornamelijk mannen, en wordt soms wel gezien als een voorbode van de ontwikkeling van Parkinson. Gevreesd wordt dat het virus mogelijk veranderingen in de hersenen aanbrengt waardoor de patiënten kwetsbaarder worden voor die aandoening. Prof Yaping Liu van de Chinese universiteit van Hong Kong, leidde een onderzoek waarbij 26.539 mensen uit 15 landen zijn ondervraagd over hun ervaringen. Onderdeel daarvan waren vragen over het gedrag van de persoon of diens partner tijdens de slaap en of er sprake was van het uitvoeren van dromen. "We kwamen er zo achter dat tijdens de pandemie bij twee tot vier keer zoveel mensen als anders dat gedrag voorkwam," aldus de onderzoeksleider in The Guardian.

Tijdens de REM-slaap, waarin de meeste dromen plaatsvinden, zijn de spieren normaal gesproken verlamd waardoor het lichaam rustig blijft. Bij mensen met een remslaapgedragsstoornis is er van die tijdelijke verlamming geen sprake. Dat leidt er toe dat ze gedrag gaan vertonen dat veroorzaakt wordt door de droom. Dat kan slaan, het maken van renbewegingen of uit bed springen zijn. Soms leidt dat bij henzelf of hun bedpartner tot verwondingen.

De onderzoekers benadrukken dat enig verband met Parkinson nog niet bewezen of zelfs maar duidelijk is. Het kan ook zijn dat de stoornis optreedt door de stress waar de persoon in kwestie mee te maken heeft. Tijdens de corona-pandemie stegen de spanningen waar mensen aan bloot stonden. Ook hadden meer mensen last van slaapstoornissen die het gedrag in gang kunnen zetten.

De wetenschappers schrijven in hun publicatie dat 8 procent van de mensen die met corona besmet raakten regelmatig last hebben van de stoornis. Niet duidelijk is of de stoornis optreedt tijdens de besmettingsperiode of zich ook nog daarna ontwikkelde. Volgens deskundigen, die de uitkomsten van de enquête verrassend vinden, is de enige manier om vast te stellen of er echt sprake is van een remslaapstoornis een speciaal onderzoek dat meestal in een ziekenhuis wordt uitgevoerd.

Een reportage over de remslaapgedragsstoornis uit 2017: