Onderzoekers ontdekken microplastics in moedermelk

Zuigelingen krijgen via borstvoeding microplastics binnen. Die verontrustende ontdekking hebben wetenschappers gedaan die de moedermelk van Italiaanse vrouwen onderzochten. In 75 procent van de monsters werden microplastics aangetroffen. Er was geen verband te vinden met de consumptie of het plastic gebruik van de vrouwen. Dat wijst er op dat de zeer kleine plastic deeltjes het lichaam binnendringen via het milieu bijvoorbeeld bij ademhaling en de vervuiling onontkoombaar is, meldt The Guardian.