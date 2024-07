Onderzoekers leggen Russisch trollennetwerk bloot dat Europese verkiezingen naar extreemrechts stuurde

Trollrensics bekeek honderdduizenden berichten op X (voorheen Twitter) die voor en tijdens de Europese verkiezingen werden verstuurd. In Duitsland bleek zeker 10 procent van alle tweets over de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) afkomstig van Russische accounts. In Frankrijk gold dit voor minimaal 20 procent van alle berichten over de rechtsextremist Eric Zémmour.

De invloed van het netwerk op het Franse politieke debat op X was volgens de onderzoekers zo groot dat discussies gekaapt konden worden of eigen onderwerpen trending werden gemaakt.

De Russische trollen waren ook in andere landen actief, zoals in Italië waar geprobeerd werd met desinformatie de beeldvorming te beïnvloeden op gebieden als immigratie en vaccinatie. In Nederlandse berichten werden de trollen niet waargenomen. Daar is geen Russische inmenging nodig om een extreemrechtse regering in het zadel te helpen.