Onderzoek VN: Rusland schuldig aan keur van oorlogsmisdaden, waaronder deportatie, marteling en verkrachting

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties heeft vastgesteld dat het Russische invasieleger in Oekraïne zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Veel van deze schendingen zijn volgens de VN oorlogsmisdaden. Er is geen aanwijzing gevonden van volkerenmoord, aldus de Noorse commissievoorzitter Erik Møse.

De onderzoekscommissie heeft zich gericht op de golf van luchtaanvallen sinds 10 oktober. Rusland is toen begonnen de infrastructuur van met name het energienetwerk aan te vallen Dat gebeurde nadat er een aanslag was gepleegd op een cruciale Russische brug naar het al in 2014 geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim. Miljoenen mensen zitten sindsdien vaak tijdelijk zonder stroom en water.