Onderzoek: Veel geld verspild in zorg

5 apr. 2012 - 7:38

Kijk eens aan. Over verspilling gesproken. Een brief van de verzekeraar naar aanleiding van een recent bloedonderzoek. Laat ik op eigen initiatief jaarlijks doen en vind het ook heel normaal dat ik daar zelf voor betaal. Maar direct aan de leverancier 32 Euro (want daar gaat het om) overmaken, kan niet. De leverancier moet de kosten in rekening brengen bij de verzekeringsmaatschappij, die mij vervolgens 3 velletjes A4 nodig heeft om mij te melden dat ik 32 Euro moet betalen. Het is natuurlijk wel heel mooi dat elk onderdeel van het onderzoek apart staat gespcificeerd. 11 items, dus gemiddeld 3,2 per item. Er is alleen een probleem: er wordt wel per item geld in rekening gebracht, maar voorzien van een voor mijn onbegrijpelijke code. Ik overweeg nu om een nadere uitleg te vragen. Immers 'de politiek' wil dat ik mij realiseer wat de zorg kost.