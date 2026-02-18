Onderzoek stuit op Nederlandse technologie in Russische aanvalsdrones Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 202 keer bekeken • Bewaren

Uit een internationaal journalistiek onderzoek blijkt dat de Russische Geran-2-drone, vorig jaar goed voor 6 op de 10 drone-aanvallen op Oekraïne, voor bijna de helft is opgebouwd uit buitenlandse onderdelen. Van de 294 componenten van buitenlandse makelij zijn er maar liefst 112 afkomstig uit Europa, waaronder uit Nederlandse bedrijven. Al deze onderdelen werden geproduceerd nádat de Europese sancties tegen Rusland van kracht werden. Dat meldt de VRT.

De betrokken bedrijven stellen dat dit buiten hun wil om gebeurt. Zij zeggen niet rechtstreeks aan Rusland te leveren, maar geen controle te hebben over wat hun klanten verderop in de keten met de producten doen. De onderdelen zouden hun weg naar Rusland vinden via omwegen door bijvoorbeeld China, Hongkong, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten, buiten het directe zicht van de oorspronkelijke fabrikanten.