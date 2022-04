Onderzoek: rechtse populisten zijn een ramp voor het klimaat

TwoTone

14 apr. 2022 - 19:10

Tsja , en linkse populisten als Timmermans verkopen milieumaatregelen als klimaatmaatregelen. Ik heb niks tegen milieumaatregelen zoals electrificatie e.d. maar het klimaat schiet er niks mee op dat we alleen bezig zijn de plaats van de vervuiling aan het verschuiven. Of dat we via het Eu coronafonds geld weggeven aan een Italiaanse bank die daar vervolgens in 2022 het F1 ferrari team mee sponsort onder het mom van greenwashing van het F1 team. Uiteindelijk zijn er maar weinig eerlijke politici en zit links rechts belachelijk te maken en rechts zit zit links te bashen. Tsja, ook wel logisch als je kijkt welke klasgenoojes de politiek ingegaan zijn, niet de hoogvliegers zeg maar.