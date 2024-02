Onderzoek: Racisme tiert welig bij rijksoverheid, richting ambtenaren en burgers

10 feb. 2024 - 4:36

"Nou omdat je tegenwoordig ook een andere definitie hebt" Graag die definitie dan. En wiens definitie is dat? Dan weten we waar we het over hebben, of waar jij het in ieder geval het over hebt. "Denk hierbij aan microagressies en meer van dat soort zaken" Graag even wat concreter worden want ik weet niet precies wat je nu bedoelt. Ik ken genoeg voorbeelden van mensen die microagressies plegen, mijn hele leven al, zelfs in mijn familie - en daar speelt racisme geen enkele rol, kan ik je verzekeren. Dus microagressie alleen zegt me niets. Is daarom geen overtuigend argument. Een veel overtuigender en hermetischer argument is een overheid dan wel staat, die zich gecommitteerd heeft aan (internationale) wetten en verdragen en die laat onderzoeken of er in hun organisatie racisme voorkomt, dat die overheid of staat bedoelt racisme zoals omschreven in de wettelijke definitie die ik hierboven deelde. Dus racisme zoals omschreven in de wetten die de staat heeft vastgelegd en verdragen die staat is aangegaan. Want waarom zou de staat een definitie van racisme hanteren die geen wettelijke verankering of basis heeft? Wat is het punt daarvan? Als het niet in de wet is vastgelegd is het immers niet strafbaar en hoef je er geen onderzoek naar te doen.