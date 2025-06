Onderzoek: Nederlandse reiziger merkt er nauwelijks iets van als KLM flink krimpt

Veel passagiers van KLM stappen alleen over op Schiphol: ze hoeven helemaal niet in Nederland te zijn. Op een derde van alle bestemmingen zitten de KLM-vliegtuigen voor meer dan twee derde vol met omvliegers, zo blijkt uit de studie. “KLM vliegt massaal mensen rond die hier alleen overstappen. Daar lijdt de Nederlandse reiziger niet onder als we dat beperken”, stelt Milieudefensie in een reactie.