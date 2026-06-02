Onderzoek naar racistische brandstichting in Wijdenes

Bij een grote brand in Wijdenes (Noord-Holland) is in de nacht van maandag op dinsdag een restaurant in vlammen opgegaan. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken, meldt NH Nieuws. Op de muren van het restaurant stonden racistische teksten, zoals “Oprotten kanker turk”, schrijft het Noordhollands Dagblad. Volgens Hart van Nederland was er een raam van het pand ingegooid.