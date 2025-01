Onderzoek naar Italiaanse premier Meloni na vrijlaten Libische migrantenmoordenaar Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 480 keer bekeken • bewaren

In Italië is een justitieel onderzoek geopend naar premier Giorgia Meloni wegens verduistering en medeplichtigheid aan een misdrijf. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op sociale media. Het onderzoek zou te maken hebben met de vrijlating van een Libische militieleider vorige week in Italië die wordt gezocht door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat meldt ANP.

In een videoboodschap zei Meloni dat ze wordt verdacht van medeplichtigheid aan en uitlokking van een misdrijf en verduistering in verband met de zaak Osama Elmasry Njeem, ook bekend als Osama Almasri Njeem. Hij werd vorige week door de Italiaanse autoriteiten vrijgelaten nadat hij een paar dagen eerder was aangehouden op grond van een arrestatiebevel van het ICC voor vermeende misdaden tegen de menselijkheid.

Njeem wordt ervan verdacht aan het hoofd te staan van een militie die migranten onderschept op de Middellandse Zee en hen vervolgens naar gevangenissen in Libië brengt. Wie daar vervolgens genoeg betaalt, wordt vrijgelaten, zo zeggen ooggetuigen. Wie niet kan betalen wordt opgesloten en mishandeld. Uit ooggetuigenverklaringen zou blijken dat Njeem niet alleen de leiding heeft over twee gevangenissen, die in Zawiya en in Mitiga, maar ook zelf mishandelingen uitvoeren. Njeem zou ook eigenhandig verantwoordelijk zijn voor de dood van migranten in detentie.