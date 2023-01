Onderzoek naar genocide op Yanomami-volk tijdens Bolsonaro-bewind: honderden kinderen dood Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 273 keer bekeken • bewaren

De Braziliaanse federale politie is een onderzoek gestart naar genocide op de inheemse Yanomami-bevolking, zo heeft de minister van Justitie Flavio Dino bekendgemaakt. Tijdens het Bolsonaro-bewind heeft het volk zwaar te lijden gehad onder een ongekende gezondheidscrisis. Tot op de dag van vandaag overlijden er bijvoorbeeld opmerkelijk veel mensen door ondervoeding. Onder hen veel kinderen.

Dino wijst erop dat de genocidewetgeving die in Brazilië van kracht is, niet vereist dat een etnische groep actief wordt uitgemoord. Er kan ook sprake zijn van genocide als het beleid ertoe leidt dat een bevolking dreigt uit te sterven. “Ik twijfel er niet aan dat er sprake was van verwaarlozing en zelfs een zekere mate van opzet”, aldus Dino over het beleid van de regering-Bolsonaro.

De vorige regering schond de rechten van de Yanomami door ruim baan te geven aan clandestiene goudwinning in de natuurgebieden waar het volk woont, schrijft MO.be. Een van de gevolgen daarvan was een toename van kwikvergiftiging, omdat de bodem bij goudwinning vervuild raakt.

“Een rapport van het Braziliaanse journalistencollectief Sumauma stelt dat tijdens de ambtstermijn van de regering-Bolsonaro het aantal jonge kinderen dat stierf aan vermijdbare oorzaken met 29 procent is gestegen in het gebied van de Yanomami: 569 jonge inheemse kinderen stierven in de afgelopen vier jaar aan ziekten zoals malaria, ondervoeding en kwikvergiftiging.”

De Yanomami vormen een volk van circa 35.000 mensen die verspreid over 220 dorpen in het Amazonewoud wonen. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft vorige week de medische noodtoestand uitgeroepen in het gebied waar de Yanomami leven.