Onderzoek naar FvD-raadslid nadat politie in zijn huis een wietkwekerij aantrof, en dat blijkt niet het enige

De politie heeft een inval gedaan in het huis van een FvD-raadslid in de Brabantse gemeente Roosendaal en daar een wietkwekerij met 200 planten ontmanteld. De politieactie vond eind januari plaats, enkele dagen voordat bewoner Mischa Verhaard (40) op de derde plaats van de kandidatenlijst van FvD werd geplaatst. De landelijke partij zegt op de hoogte te zijn van het justitieel onderzoek maar heeft daar geen moeite mee. Anders ligt dat voor de fractievoorzitter van de partij in Roosendaal. Dat meldt het AD: "Een zaak tegen Mischa? Daar weet ik niets van”, reageert hij als we hem bellen. „Wietplanten op zolder? Dat zegt me helemaal niks."

Verhaard blijkt een recidivist. Hij werd eerder veroordeeld voor het bezit en afsteken van zware explosieven. In 2021 werd hij door de politie betrapt met negen mortierbommen. De proeftijd van die veroordeling, tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, was net afgelopen toen de politie zijn woning binnenviel. Inmiddels is door justitie beslag gelegd op zijn huis en de gemeente heeft hem dwangsom van 50.000 euro opgelegd die hij moet betalen als hij zich weer schuldig maakt aan drugshandel.

Volgens Verhaard zelf is dat geen belemmering voor zijn raadslidmaatschap. „Ik heb daar wel even over nagedacht, maar heb besloten m’n zetel gewoon in te nemen. Het is ook vooraf besproken met de partij. Het moet nog voor de rechter komen, voor nu is het geen issue”, reageert hij. Ook niet als de wietkwekerij straks tot een strafzaak leidt? „Dat gaan we dan verder bekijken.” (...) Als nummer drie op de lijst van Forum voor Democratie, dat drie zetels haalde, werd hij op 1 april voor het eerst beëdigd als raadslid. Daarvoor was hij onder meer betrokken bij de actiegroep ‘Laat Heerle met Rust’, die zich met succes verzette tegen de komst van een azc in Heerle.

Een gemeenteraadslid hoeft volgens de wet geen blanco strafblad te hebben maar verschillende gemeenten hebben hebben politieke partijen opgeroepen om een verklaring omtrent gedrag (VOG) van hun kandidaten te eisen. FvD wil daar niet van weten en verklaart juist "ontzettend blij" te zijn met het veroordeelde raadslid.