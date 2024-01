Onderzoek: linkse partijen verliezen als ze rechts beleid omarmen

12 jan. 2024 - 9:51

Ik ben in ieder geval een van de stemmers die hard wegloopt van een linkse partij als ze PVV-light gaan spelen of de Deense Sociaal Democraten gaan nadoen - hoe hard de talloze rechtsen of de zelfverklaarde "echte" linksen hier - zoals M en G - daar ook om roepen! Echte sociaal democratie is in de kern in ieder geval internationaal en komt op voor de onderdrukten en de mensen aan de onderkant...