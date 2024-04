Onderzoek: katoen van H&M en Zara afkomstig uit illegaal vernietigd tropisch woud Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 180 keer bekeken • bewaren

Kledingfabrieken die H&M en Zara bevoorraden, kopen katoen dat in verband wordt gebracht met milieuvernietiging en landroof in de Cerrado, een tropisch bos- en savannegebied in Brazilië. Dat meldt ANP donderdag na onderzoek van milieuorganisatie Earthsight. Volgens die organisatie neemt de ontbossing in dat gebied sterk toe.

Uit data van het Braziliaanse ruimteonderzoekscentrum INPE blijkt dat vorig jaar de ontbossing in de Cerrado met 44 procent is gestegen. Volgens Earthsight is katoen de grote boosdoener, nu Brazilië de ambitie heeft om 's werelds grootste exporteur te worden. "Bedrijven en consumenten in Europa en Noord-Amerika drijven deze vernietiging op een nieuwe manier aan. Niet door wat ze eten, maar door wat ze dragen", staat in een rapport van de milieuorganisatie.

De onderzoekers zeggen dat ze duizenden zendingen hebben getraceerd tussen twee katoenproducenten, die in verband worden gebracht met illegale ontbossing, en Aziatische fabrikanten van kledingstukken. Deze bedrijven leveren vervolgens weer aan merken als H&M en Zara. In het rapport staat ook dat een duurzaamheidsstandaard die de modemerken gebruiken, "fundamenteel gebrekkig" is. Het keurmerk, genaamd Better Cotton, zou consumenten geen garantie bieden dat ze geen katoen kopen van Braziliaanse boerderijen die betrokken zijn bij milieumisdrijven. Better Cotton certificeert producenten die voldoen aan zijn standaarden op het gebied van duurzaamheid en werkmethodes. Het bedrijf zegt meer dan een vijfde van de wereldwijde katoenproductie te dekken.