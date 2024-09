Onderzoek: extreemrechtse partijen lullen links maar stemmen rechts

Het is een populair misverstand dat rechts-radicale partijen weliswaar uiterst rechtse standpunten hebben over minderheden, maar dat ze ondertussen op sociaaleconomische onderwerpen behoorlijk links zouden zijn. Uit nieuw onderzoek blijkt dat extreemrechtse partijen links lullen, maar vervolgens rechts stemmen.

Van de 22 onderzochte uiterst rechtse partijen in Europa keert de overgrote meerderheid zich tegen initiatieven om de positie van werknemers te verbeteren. De onderzoekers bestudeerden hoe de partijen bij acht verschillende onderwerpen in het Europarlement stemden. Het ging daarbij onder meer om richtlijnen over een fatsoenlijk minimumloon en hogere belastingtarieven voor bedrijven.

“In tegenstelling tot wat extreemrechtse partijen ons willen doen geloven – en wat menigeen inmiddels ook gelooft – wijzen de stemmingen over sociaaleconomische onderwerpen niet op standpunten die pro-werknemer, laat staan links zijn”, schrijven onderzoekers Cas Mudde en Gabriela Greilinger in The Guardian. “Op vrijwel alle acht kwesties die we hebben onderzocht, staat extreemrechts onverschillig of zelfs ronduit vijandig tegenover de rechten van werknemers.”