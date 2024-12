Onderzoek: coronavirus in de lucht al snel minder besmettelijk Actueel • 11-01-2022 • leestijd 2 minuten • 440 keer bekeken • bewaren

© NIET PRIKKEN MAAR ZUIVEREN Staphorst - Honderden AirCleaners worden er de komende week geleverd aan alle basisscholen in Staphorst. Het dorp dat zo getroffen is door corona, wil liever niet p

De verspreiding van het coronavirus via aerosolen speelt mogelijk een kleinere rol dan de laatste tijd vaak wordt aangenomen. Volgens onderzoekers is het virus in de lucht al snel nauwelijks meer in staat om mensen te infecteren, schrijft The Guardian

Binnen 20 minuten verliest het virus 90 procent van zijn infectievermogen. De grootste achteruitgang vindt al plaats in de eerste vijf minuten, blijkt uit simulaties. In de lucht droogt het virus snel uit en neemt de pH-waarde toe. Beide veranderingen zorgen er voor dat het coronavirus meer moeite heeft om menselijke cellen te besmetten.

De bevindingen zouden betekenen dat afstand houden en het dragen van mondkapjes verreweg de belangrijkste maatregelen zijn om infecties te voorkomen. Hoewel ventilatie nog altijd aan te raden is, worden er verhoudingsgewijs minder besmettingen vermeden met luchtverversing, stellen de onderzoekers.

In een café of restaurant zul je, kortom, veel eerder worden aangestoken door de vrienden met wie je aan tafel zit, dan door iemand aan de andere kant van de ruimte. “De grootste kans op infectie is wanneer je dichtbij iemand bent”, aldus hoogleraar Jonathan Reid van de University of Bristol. “Als je verder uit de buurt bent, worden de aerosolen verdund en zijn er minder besmettelijke virussen omdat het virus zijn besmettelijkheid heeft verloren.”

Hoe snel het virus uitdroogt, is afhankelijk van de luchtvochtigheid. Is die lager dan 50 procent – een situatie die vaak wordt aangetroffen in bijvoorbeeld kantoren – dan is het virus binnen vijf seconden al de helft minder besmettelijk. In de badkamer duurt het aanmerkelijk langer voordat het virus de helft van zijn besmettelijkheid kwijt is: ongeveer vijf minuten.