Onderzoek: consumenten krijgen cocktail van microplastics en gevaarlijke chemicaliën binnen via kant-en-klaarmaaltijden

Bij het opwarmen van plastic bakjes in de magnetron kunnen binnen enkele minuten honderdduizenden micro- en nanoplastics vrijkomen, waarschuwt Greenpeace op basis van 24 recente wetenschappelijke studies.

Zo worden miljoenen mensen “blootgesteld aan een cocktail van microplastics en gevaarlijke chemicaliën die nooit in, of zelfs maar in de buurt van ons voedsel zou mogen komen”, aldus Graham Forbes van Greenpeace USA. De milieuorganisatie dringt aan op strengere regelgeving.

“Labels zoals "magnetronbestendig" bieden valse zekerheid. Greenpeace waarschuwt dat de plastic crisis hetzelfde patroon volgt als tabak, asbest en lood: ondanks overweldigende wetenschappelijke waarschuwingssignalen reageert de industrie met ontkenning en de politiek met vertraging.”

De ophoping van microplastics in het lichaam kan gezondheidsproblemen veroorzaken. “Stoffen zoals bisfenolen, ftalaten, PFAS en giftige metalen zoals antimoon worden gelinkt aan kanker, onvruchtbaarheid, hormoonverstoring en stofwisselingsziekten”, stelt Greenpeace.