Onderwijsminister die 'keiharde aanpak' plagiaat bepleitte, stapt op wegens plagiaat

25 jan. 2024 - 17:54

Een politiek rechtse rakker die andere de wet op legt maar er zich zelf niet aan houd. Terwijl ze natuurlijk allang wist voordat ze de regels/wet/mening had geventileerd en proberen te verkopen. Weer een mooi staaltje van hoe (extreem) rechts populistisch maar vooral hypocriet handelt. Laat staan opportunistisch. Er komt toch niemand achter. Zeker niet de goedgelovige rechtse aanhangers die alles wat je grote roergangers die men volgt en stemt voor zoete koek aan neemt. Hulde voor degene die het aan het licht heeft gebracht. Mooipraters hebben we genoeg, ook in Noorwegen is duidelijk. Harder straffen , voor de bühne vaak. Als juridisch niet kan of een averechts effect heeft. En daarom een rechter een passende aan meet, volgens Europese standaarden. Misschien moeten we mooipraterij en beloftes en acties die (extreem) rechtse politici doen, vooral in campagnetijd eens harder aanpakken. en voor elke dag dat ze niet leveren voor wat ze anderen zeiden te moeten doen, zelf niet waar te kunnen maken. Of tegen hoge kosten. En als smoes later, als men nu al weet dat coalitie partners er niet in mee zullen gaan. Of niet Geert. Minder, minder, minder. Eigen risico (zorg verzekering) wel te verstaan dan. 1 euro per dag (385/365).