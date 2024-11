Onderwijsinstelling Zadkine voerde Wildersiaans gebedsverbod in voor moslims Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2839 keer bekeken • bewaren

Bidden onder werktijd bij onderwijsinstelling kan wel als je christen bent, maar is niet toegestaan voor moslims. Dat blijkt uit een mail van de schoolleiding die na ophef erover ook gauw weer werd ingetrokken, zo meldt het AD. Het college van bestuur houdt evenwel vast aan het verbod en beweert dat het rechtsgeldig is. Dat is het niet, zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de mail viel te lezen dat "de school voortaan gaat handhaven ‘op actieve geloofsbelijdenis’". Het AD schrijft:

Directeuren krijgen in de mail instructies mee over hoe ze hun collega’s moeten ‘aanspreken op hun gedrag’. ‘Stoor niet tijdens het gebed, maar wacht tot de medewerker klaar is met bidden’ - ‘Geef aan dat het binnen Zadkine niet is toegestaan om te bidden’ én ‘Stel geen ruimte beschikbaar’, valt te lezen in de mail, die verstuurd werd op 11 oktober. Er wordt gewezen op het statuut, waarin staat dat bidden niet is toegestaan. Niet voor studenten, maar óók niet voor medewerkers.

Uit een gesprek van de krant met bestuursvoorzitter Marloes de Vries blijkt echter hoe selectief dat verbod is. Zo is er een huiskamer die voor iedereen is. Op de vraag of je daar als medewerker van Zadkine mag bidden, luidt het antwoord: "Als iemand die christelijk is daar een boterham wil eten, dan zou het kunnen dat hij z’n handen vouwt voordat hij aan het eten begint. Dat kun je in een huiskamer doen natuurlijk."

Op de vervolgvraag of je daar als moslim dan ook je gebedskleedje mag uitrollen, zegt De Vries: "Nee, op dit moment is dat niet wenselijk. We willen op dit moment een neutrale plek zijn, voor alles en iedereen."

Ze volgt haar discriminerende antwoord vervolgens op met de opmerking dat "als je vindt dat je op de gang je gebedskleed moet uitrollen, dan kan dat op dit moment niet." Om in één adem door ook te zeggen dat dat bij haar weten ook helemaal niet gebeurt. Het bidden in de pauze door islamitische medewerkers gebeurt in plaats daarvan bijvoorbeeld in een hoek van een opslagruimte, waar niemand het ziet.

De Vries zegt geen wetten te overtreden door het onderscheid te maken in wie wel en niet mag bidden en op welke manier dat dan moet gebeuren. "Wij zijn niet zo dom om dat niet te toetsen," antwoordt ze op een vraag daarop. Maar volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ze dat wel, want "de wet Gelijke Behandeling schrijft voor dat een werkgever zijn of haar werknemers niet mag verbieden te bidden op het werk". Ook zegt een woordvoerder van het ministerie: "Iedere werknemer heeft recht op pauze. Daar mogen zij zelf invulling aan geven."

Na vragen van het AD heeft de school toch maar bakzeil gehaald en de mail weer ingetrokken. Ook zegt de instelling dat er voorlopig niet wordt gehandhaafd op medewerkers die in hun eigen tijd willen bidden.