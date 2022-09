Onderwijshervormingen Frankrijk doorgezet: aandacht voor slavernij en islam

18 mei 2015 - 7:50

Jammer dat nu er een initiatief is de geschiedenis van de islam en de slavernij nadruk te gaan geven in het onderwijs er meteen weer reacties zijn dit te willen politiseren, zaken willen te negeren, en andere uit te vergroten. Goed onderwijs houdt in dat er objectief, d.i. zonder voorbehoud zaken het daglicht laat zien en benoemt. De geschiedenis, cultuur, en andere aspecten van islam horen net als die van christendom en andere levensbeschouwingen aandacht bij het onderwijs naar rato dat ze voorkomen in het westen, en in een ander perspectief, opnieuw samen met die anderen, op wereldschaal. Als je daarnaast dan de slavernij behandelt dan gaat dat over de rol van het christelijke westen én dan natuurlijk ook die van de islamitische wereld daarbij. Geen enkele redenen dan opeens deels je ogen en oren te sluiten. Net zo goed dat Nederland zelf niet actief hielp (!) bij het afschaffen van slavernij, heeft "Nederland" toen zelf ook niet meegedaan aan slavernij, d.w.z. zich daar binnen haar grenzen niet schuldig aan gemaakt, laat staan dat haar bevolking zich er ooit in het dagelijks leven aan bezondigde. In grote delen van de islamitische en overig Afrikaanse wereld was slavernij vanouds wel een als normaal geziene praktijk, ook voor de gewone bevolking in haar dagelijks leven, en gaat dat in delen van dezelfde wereld tot op de dag van vandaag door. Het is zelfs zo dat "Nederland" zich er zelf (!) buiten haar grenzen niet schuldig aan maakte dan dat het voor de Nederlandse bevolking niet-representatieve elites via de particuliere bedrijven VOC en WIC toestond slaven voor andere landen dan Nederland te verhandelen cq te vervoeren. Slavernij is dus zéker de toenmalige Nederlandse bevolking niet toe te rekenen, en het toenmalige "Nederland" alleen in de zin dat zij het toestond dat een paar multinationals zich aan slavenhandel bezondigden. Tenslotte is het huidige Nederland een ander rechtspersoon dan het toenmalige "Nederland" uit de tijd van de internationale slavenhandel die deze overzeese slavenhandel toeliet. Conclusie: De huidige Nederlanders zijn natuurlijk op geen enkele wijze in verband te brengen met enige vorm van schuld in deze. Wie zulks meent bedient zich van zuiver racisme omdat je dan discrimineert op afstamming cq bloedlijnen en dat is per definitie racisme. Ook de toenmalige Nederlanders zijn, op een kleine niet-representatieve elite na, niet schuldig aan enige vorm van slavernij daar ze dit nooit gepraktiseerd hebben in hun dagelijkse leven of er baat bij hadden via derden. Ze werden in die tijd grosso modo door andere en dezelfde elites uitgebuit en werkten verder volledig zelf hard voor hun eigen inkomsten. Het toenmalige "Nederland" als staat cq natie (wat nog niet als zodanig bestond als nu) was niets anders toe te rekenen dan dat ze het de grote particuliere ondernemingen die zich schuldig maakten aan slavenhandel toestond. Het huidige Nederland, als staat, draagt geen enkele schuld omdat zij een andere dan de toenmalige rechtsperso(o)n(en) "Nederland" vormt en geen burgers vertegenwoordigt die enige schuld hebben. Dit verklaart ook dat Nederland een paar jaar terug ook niet meer kon doen dan spijt betuigen (dus zeker geen schuld erkennen) dat in het verleden een eerdere vorm van wat nu Nederland is de slavenhandel niet heeft verhinderd. Een schuldverklaring zou niet alleen volstrekt onterecht maar ook onzinnig en onrechtmatig tegenover haar burgers zijn. Ergo: Het spijt het onschuldige Nederland en haar burgers dat e.a.a. destijds gebeurt is zoals het mij ook spijt dat wie dan ook ooit enig vervelends is overkomen door toedoen van derden. Zullen we ons dan nu ook eindelijk eens druk gaan maken over de huidige meer dan een miljoen slaven, slavenhandel, en de daders (nog steeds in Afrika) ipv om politiek-activistische of opportunistische redenen (geld) andere schuldigen aan te willen wijzen die er niet zijn of waren?