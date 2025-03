Ondernemers Rotterdamse haven in de problemen omdat BBB weigert stikstofcrisis aan te pakken

De stikstofcrisis, die door de BBB en de rest van de coalitie in stand gehouden wordt, heeft enorme economische gevolgen. Niet alleen belemmert de hoge stikstofuitstoot van de veesector de bouw van nieuwe woningen, ook de ondernemers in de Rotterdamse haven zitten klem. Zij krijgen geen vergunningen, meldt EenVandaag . “Buitenlandse bedrijven durven hierdoor niet meer te investeren.”

Onder meer HES International, een bedrijf voor op- en overslag van goederen in de Rotterdamse haven, merkt de gevolgen. Een project ligt al zes jaar stil. Dat kost tientallen miljoenen euro’s. De CEO van HES, Paul van Gelder, wacht tot de coalitie in actie komt. “Wij zijn in afwachting van nieuw beleid in Den Haag, met daarin hopelijk duidelijke keuzes.”

EenVandaag meldt: “Van Gelder is niet de enige bestuurder die ziet dat zijn bedrijf klemzit door de stikstofcrisis. "Het gaat in totaal om wel 250 projecten die vanwege de stikstofregels ter discussie staan", zegt Victor van der Chijs. Hij is voorzitter van Deltalinqs, de ondernemersvereniging in de Rotterdamse haven en zegt dat er voor miljarden euro's aan projecten in de Rotterdamse haven onzeker zijn. Bij de bouw van nieuwe fabrieken of nieuwe terminals wordt stikstof uitgestoten en daardoor krijgen bedrijven geen vergunning om te bouwen.”