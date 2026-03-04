Ondernemer en complotmalloot stortte twee ton in campagnekas Forum: 'Zonder meer illegaal' Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 355 keer bekeken • Bewaren

Forum voor Democratie ontving vorig jaar 200.000 euro aan donaties van vastgoedondernemer en complotdenker Peter Poot. Dit terwijl de wet donaties boven de 100.000 euro per donateur verbiedt. Poot omzeilde dit plafond door zijn gift te verdelen over twee stichtingen, Stichting Dona en Stichting PJP, waarvan hijzelf voorzitter en 'ultimate beneficial owner' is. Beide stichtingen zijn gevestigd op hetzelfde adres als zijn bedrijf Chipshol bij Schiphol. De twee giften zijn samen goed voor driekwart van alle grote donaties die FVD in het verkiezingsjaar 2025 ontving. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken keurde de constructie goed, omdat de wet niet expliciet verbiedt dat dezelfde persoon via meerdere rechtspersonen doneert. Juridische experts zijn wel kritisch. Staatsrechtgeleerde Wim Voermans stelt bijvoorbeeld dat de constructie de bedoeling van de wet ondermijnt, oud-SP-Kamerlid Renske Leijten noemt de donaties zelfs "zonder meer illegaal". De toezichtcommissie spreekt van een 'grijs gebied' maar zegt geen juridische grond te zien om in te grijpen.

Poot is bepaald geen onbekende in de wereld van complotmalloten. Na een jarenlang zakelijk conflict met Schiphol en de rijksoverheid begon Poot een deel van zijn vermogen in te zetten om het "bestuurlijk establishment" te bestrijden. Zo financierde hij onder meer complotextremist Micha Kat, die in 2023 tot celstraf werd veroordeeld wegens opruiing en bedreiging. Poot financiert ook al jaren wappie-demonstraties en zogenaamde "alternatieve media"-kanalen. De extreemrechtse Kremlin-fanclub Forum vist graag in deze zelfde complotvijver.