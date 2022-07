Ondermaatse kwaliteit van de Nederlandse Zorgautoriteit moet halt toegeroepen worden Opinie • Gisteren • leestijd 3 minuten • 214 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

© cc-foto: franklieleon

Opnieuw is het de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) gelukt om negatief in het nieuws te komen en zorgprofessionals tegen zich in het harnas te jagen. Dit keer betreffende het per 1 juli 2022 opvragen van privacygegevens van GGZ-patiënten. Zonder instemming van de patiënten. Een bizarre, volstrekt onnodige en onzinnige maatregel die een ontoelaatbare inbreuk inhoudt op de privacybescherming van patiënten alsmede het medisch beroepsgeheim. Voornoemde maatregel is bedoeld om een antwoord te verkrijgen op een simpele puur economische vraag. Waarvoor een ingrijpende juridische oplossing wordt geboden. De zoveelste kwestie die de Nza behandelt met een juridische bril op. Welke vraag volstrekt niet op het juridische vlak ligt maar wel voor 100% binnen het economisch domein valt en daarin ook prima opgelost kan worden. De vraag namelijk om informatie te vergaren waarmee een inschatting kan worden gemaakt over de toekomstige behoefte aan GGZ-hulp.

De economisch uiterst zinvolle behoefte om als overheid te willen weten wat de toekomstige vraag aan GGZ zorg zal zijn is bij een beetje nadenken heel eenvoudig op te lossen. Het antwoord op die vraag kunnen alle zorgprofessionals die in die sector werkzaam zijn en patiënten behandelen, snel geven. Die kunnen daarover dus gewoon geraadpleegd worden zonder enige informatie te verschaffen over hun individuele patiënten. Het gebruik van eenvoudige invullijsten is voldoende. Die data zijn ook al aanwezig bij de beroepsgroep.

Deze kwestie roept opnieuw de vraag op hoe het toch mogelijk is dat keer op keer de NZa wegkomt als ze negatief en blunderend in het nieuws komt? De NZa valt formeel onder het ministerie van VWS en juist van dat ministerie is, via financiële onderzoeken van de Algemene Rekenkamer en verschillende affaires tijdens de coronacrisis, ondubbelzinnig aangetoond dat ook daar incompetentie de dominante factor is. In elk bedrijf zou dan een groot deel van de medewerkers wegens ongeschiktheid voor de functie allang ontslagen zijn. Alleen bij ambtenaren kan dat niet. Incompetentie kan je niet uit een ambtenarenorganisatie wegsnijden. Zelfs onder de nieuwe minister Kuipers is er tot nu toe nagenoeg niets veranderd. Logisch, want dezelfde ambtenaren zitten er nog en dezelfde bestuurscultuur is nog dominant.

Inmiddels voltrekt zich in de zorg steeds meer een regelrechte ramp. Mede vanwege deze al jaren getoonde incompetentie. Een kwalitatief hoogwaardig, veilig, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel is in enkele jaren volledig om zeep geholpen en verworden tot letterlijk een uiterst zorgwekkend stelsel. Waar absurd lange wachtlijsten normaal zijn geworden, zorgprofessionals terecht klagen dat zij nauwelijks nog op een normale manier hun werk kunnen doen, een voorzienbaar immens tekort aan verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers is ontstaan en patiënten steen en been klagen over de chaos in de zorg als zij om zorg vragen. En voor deze absolute puinhoop in de zorg betalen we als Nederlanders in 2022 ruim 85 miljard euro per jaar.

Met dit resultaat kan je zonder verdere schade aan het stelsel toe te brengen, beter 50% van alle ambtenaren, vooral zorgeconomen en juridische beleidsmedewerkers, direct naar huis sturen. Thuis richten ze minder kwaad aan dan wanneer je hen bij de overheid aan het werk houdt en toezicht laat houden op zorgverzekeraars en het in het leven roepen van onzinnige niet-werkende oplossingen in de zorg. Die het verval van het zorgstelsel alleen maar groter maken.

Er is al zo weinig over van onze ooit zo geroemde rechtsstaat. Waar privacybescherming en het medisch beroepsgeheim goed geborgd waren. Op een verdere ondermijning daarvan door incompetente ambtenaren bij de NZa zit niemand te wachten.

De actie van zorgprofessionals in de GGZ en hun patiënten tegen deze maatregel van de NZa, verdient dan ook de steun van alle Nederlanders die privacybescherming van medische gegevens een onaantastbaar recht vinden waar niet aan getornd mag worden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt geen informatie delen. Ongeacht of versleuteling plaatsvindt van die gegevens of niet.