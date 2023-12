Onderhandelaars op klimaattop willen drie keer zoveel duurzame energie in 2030

De onderhandelaars op de klimaattop in Dubai lijken aan te sturen op het opwekken van veel meer duurzame energie. Onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten en het gastland de Verenigde Arabische Emiraten willen een verdrievoudiging in 2030. Volgens de Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra hebben inmiddels 116 of 117 van de 198 landen zich achter deze doelstelling geschaard.