Onderhandelaars hadden geen tijd voor de Holocaust-herdenking: een politieke fout van jewelste Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 595 keer bekeken Bewaren

Het was uit onnozelheid dat ze wegbleven

Dilan Yesilgöz ontbrak dit jaar op de Holocaust-herdenking. Ze deelde aan de media mee waarom. Ze moest onder regie van professor Letschert met Jetten en Bontenbal sommen maken. Tegen de NOS noemde ze het “een ingewikkelde puzzel om op een lijn te komen”.

De constructeurs van het minderheidskabinet maakten hiermee een politieke fout van jewelste. Juist vanwege de internationale toestand en de ontmanteling van de internationale rechtsorde is de Holocaust-herdenking relevanter en actueler dan ooit. Daarom was de aanwezigheid van Yesilgöz, Jetten, Bontenbal en informateur Lestschert een belangrijk signaal geweest. Die paar uurtjes hadden ze wel weg gekund om door hun aanwezigheid in het Amsterdamse Wertheimpark te laten zien waar ze stonden. Dat had het onderhandelingsproces op geen enkele manier verstoord. De dames en de heren hebben nog een week om de verloren tijd in te halen.

Hun afwezigheid was net zo goed een signaal: boekhouden is belangrijker dan menselijkheid.

Het erge is: het viertal maakte deze politieke fout niet bewust. Het was uit onnozelheid dat ze wegbleven. Juist daarom was hun signaal zo overduidelijk.

Dit zijn angstige tijden.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas eveneens zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo’n schandalige compensatie krijgt aangeboden voor het toestaan van nieuwe exploitatie.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over polittiek en geschiedenis. Nu: TBS