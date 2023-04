Onderdrukking van transgender mensen neemt gevaarlijke vormen aan

1 apr. 2023 - 16:54

Volrin ""Maar dat neemt niet weg dat vrouwen graag hun female only spaces hebben" Trans vrouwen zijn vrouwen." Vind jij dit normaal? "We were not forewarned beforehand that we would be sharing a locker room with Lia,” Gaines told Fox News. “We did not give our consent, they did not ask for our consent, but in that locker room we turned around and there’s a 6’4" biological man dropping his pants and watching us undress, and we were exposed to male genitalia.” "De FVD/BBB/Ja21 mensen, stellen vragen bij te vroege transities. " Die zijn er niet. Dat is één voorbeeld van het onheuse angst zaaien waar de auteur het ook over heeft." Dus jij vind 11 jaar niet te vroeg? Op die leeftijd mag je in de NL al blokkers slikken? Waarvan de effecten gedeeltelijk of volledig onomkeerbaar zijn. "Nee, u moet eens naar de feiten kijken in plaats van naar uw onderbuikgevoelen of klakkeloos anderen na te praten." Wel ironish dat jij dit zegt. Je hebt al meerdere keren in andere topics over transgenders feitelijke en wetenschappelijke onjuistheden gepost. Het is prima dat je gepassioneerd hierover bent, maar feitelijke onzin schrijven zoals je in andere topics deed is gewoon verkeerd.