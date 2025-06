Onder Sophie Hermans (VVD) schiet uitstoot broeikasgassen omhoog Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

Officieel is Sophie Hermans demissionair minister van Klimaat en Groene Groei, maar Extinction Rebellion noemde haar al minister van Gore Groei. De Volkskrant omschreef haar plannen in april van dit jaar als “anti-klimaatplannen”: “Fossiele subsidies worden in ere hersteld, milieumaatregelen afgezwakt of geschrapt.” En dat terwijl Hermans vorig jaar nog zei dat “de intenties die we hebben afgesproken nu echt concreet” moeten worden.

Dat Hermans er niet in is geslaagd om de intenties concreet te maken, blijkt ook uit de feiten. Het gaat weer de verkeerde kant op met de CO2-emissies in Nederland. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen met 7 procent, blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM.

De NOS bericht: “De toename komt voornamelijk voor rekening van de energiesector, die 40 procent meer broeikasgassen uitstootte. (…) Wanneer alleen naar CO2 wordt gekeken, een van de belangrijkste broeikasgassen, nam de uitstoot in de transportsector juist toe. Dat was vooral het gevolg van hogere emissies in de lucht- en zeevaart.”