Onder Elon Musk is X nog veel erger geworden dan je denkt

Twitter was allesbehalve ideaal voor de extreemrechtse narcist Elon Musk het sociale netwerk overnam. Maar sindsdien is het nog veel erger geworden, legt John Oliver uit in Last Week Tonight aan de hand van schokkende voorbeelden. X is veranderd in een open riool waar rechtsextremisten, cryptoscammers en nepnieuwsverspreiders de dienst uitmaken.