Onder de rook van de Hoogovens II, een avond aan de toog

Op de fiets naar het Hoogovensmuseum. De Wenckebachstraat in Velsen Noord helemaal uit rijden op zoek naar nummer 1. Langs de Tata Steel Academy. De brug van de staalhaven over. Onder het Dudokhuis door - waar de directie zetelt - met de gouden letters Koninklijke Hoogovens. En dan net voor de slagboom van het staalbedrijf twee keer naar links. En dan kom je van zelf bij het Hoogovensmuseum.

Generale repetitie

Ik mocht de generale repetitie bijwonen van de nieuwe voorstelling Onder de rook van de Hoogovens. Vanaf 28 mei tot en met 28 juni 2025 wordt het theaterstuk 20 keer gespeeld. Schrijver Christine Otten interviewde vele betrokkenen bij de staalfabriek en verwerkte dat in een fictief verhaal. Over zoeken naar hoop in een polariserende wereld. Over je plek bepalen en invloed uitoefenen. Over strijd en elkaar nodig hebben.

Het Hoogovensmuseum is op zichzelf al een prachtig decor. En ontwerper Annabelle ten Wolde maakte het indrukwekkende decor van duinen, kooks en lava met afwisselend rode, blauwe en groene kleuren. Maar ook woede en waterstof symboliserend. Met in de achtergrond op de muur de stalen letters KNHS NV of wel de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV.

Aan de toog

Centraal de toog van een lokaal café waar de barvrouw en zangeres Tina Krikke die pintjes volschenkt. Voor de toog praten Eddy (Leon Ali Cifteci) en Marcel (Ad Knipsels) met elkaar. Eddy zit bij de vakbond en Marcel in de directie. Ze kenden elkaar van het overleg tussen vakbonden en de directie. Daar gaat het over de staalcrisis, reorganisatie en de toekomst van groen staal. In het café gaat het al snel over de staalfabriek en vakbondsman Eddy gaat er met een gestrekt been in: ‘Maar vind jij het niet op z’n minst een beetje eigenaardig dat een schathemeltje rijke familie in India eigenaar is van een fabriek in Velsen Noord waar 9000 mensen dagelijks hun brood verdienen?’.

Kameraadschap en solidariteit

Zangeres Tina Krikke zingt in het café met op gitaar muzikant Jeroen Olffen. Met hen komt de buitenwereld binnen. Met rake teksten en met indringende stem dwingen ze de mannen plaats te bepalen. De acteurs wisselen persoonlijke en maatschappelijke issues uit. Het gaat over kameraadschap, solidariteit, arrogantie, minachting en onzekerheid. Hoe het vroeger beter was. De eerste buitenlanders ook echt buitenlanders waren. Zonder de buitenlanders geen vooruitgang. Het schip de Arosa Sun in de staalhaven met zijn vieren op een kamertje. Over links, de vakbond, de milieubeweging en frisse winden. Het ontbreken van zeggenschap. Over winstuitkering en investeren in groen staal. Over dat sinds de Nederlandse staat zijn laatste aandelen heeft verkocht het van kwaad tot erger is geworden. Een theaterstuk dicht op de huid van de tijd. Met theater kun je muren afbreken en deuren openen. Het is een ‘ode aan de twijfel’ en dat is goed want het laat mensen bewegen. Uiteindelijk zitten we allemaal in het zelfde schuitje. We moeten het samen doen en oplossen.

Onder de rook van de Hoogovens II

Data: 28 mei t/m 28 juni 2025

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Het Hoogovensmuseum Wenckebachstraat 1, 1951 JZ, Velsen-Noord

Tickets (incl. consumptie) € 28,50 | Jongeren 16 t/m 30 jaar € 20,50 | Try-out € 22,50

Randprogramma: Expositie ‘Verhalende portretten’ en nagesprekken met speciale gastsprekers.