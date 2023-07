Onbewust is de aanval van de wolf op de schapenhouder uitgelokt

9 jul. 2023 - 15:19

nee, een wolf heeft geen boer aangevallen, de boer viel de wolf aan, de wolf ging in de verdediging. Het is schandalig dat de wolf is afgeschoten door de wapengekkies van de politie. De experts waarschuwden: geef de wolf ruimte. Dat was dan niet de provincie of de gemeente, maar het staat wel gewoon te lezen op de site van de rijksoverheid, en vele andere websites. De reactie is bewust uitgelokt door de boer, boeren zijn namelijk niet dom, ook zij kunnen prima lezen en hebben vaak een hoge opleiding. Dat soms een keer een schaap de prooi wordt van een wolf is niet eens ondernemersrisico, want de boer krijgt de schade vergoed.