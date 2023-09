Onbekwame overheid straft met zzp'ers de verkeerden

25 sep. 2013 - 12:13

Ik zag van de week op het Amsterdamse SALTO kanaal, een programma waar een discussie panel, in samenspraak met het aanwezige – vaak buitengewoon goed geïnformeerde publiek, het onderwerp ‘participatiesamenleving’ tackelde. Een van de panelleden vertelde dat zij in opdracht van een ministerie – Binnenlandse- of Sociale Zaken – het peer-to-peer fenomeen had onderzocht. (Een soort ruilhandel – bv in ruil voor een A4tje met links naar interessante sites, zet iemand een nieuwe ketting + tandwielen op een fiets met 10 versnellingen (‘citybike’), een reparatie die behoorlijk in de papieren loopt en voor ‘de minima’ onbetaalbaar is.) Enfin, die mevrouw gaat aan het werk, en het resultaat was dat ‘peer-to-peerders’ die met naam en toenaam hadden deelgenomen aan dat onderzoek, een belastingaanslag op hun deurmat kregen. Een uitvloeisel van de Amsterdamse kraakbeweging tijdens de jaren ’80 crisis, was de ‘Met z’n Allen voor ons Eigen’ mentaliteit, wat toen nog gewoon solidariteit heette, en voor iedereen niet meer dan vanzelfsprekend was. De ‘participatiesamenleving’ die de overheid voorstaat is een utopie, door een dusdanig dichtgetimmerde sociale wetgeving dat het aannemen van een pakje boter door een bijstandsmoeder, juridisch gezien een vorm van fraude is wanneer zij daar geen melding van maakt. Hoe zit dat dan met voedselbanken, zult u misschien denken? Precies…