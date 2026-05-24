‘Onbegrijpelijk dat de bestuurders van een volwassen land zich zo lang laten gijzelen door een racistisch smaldeel’

Al jaren roepen lokale bestuurders de rijksoverheid op om de asielopvang nu eens goed te regelen: niet telkens noodverbanden aanleggen maar een échte oplossing. Het lukt de (ultra)rechtse partijen die de afgelopen jaren regeren niet. “Het is werkelijk om je dood te schamen”, vindt Druktemaker Joost Oomen bij het NPO 1-radioprogramma De Rode Draad. “Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de bestuurders van een volwassen land zich voor zo’n absurd lange tijd al laten gijzelen door een racistisch smaldeel.”

kijk nou, joost oomen, druktemaker, de rode draad, opvangcrisis
