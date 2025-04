OnBBBenullen willen racistisch MAGA-beleid naar Nederland importeren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1037 keer bekeken • bewaren

Omdat BBB verder vrij weinig kan en keldert in de peilingen, wil de BoerenBedrogBeweging nu de aanval openen op het diversiteitsbeleid binnen de Nederlandse overheid. Dit hebben ze uiteraard niet zelf bedacht, maar rechtstreeks gekopieerd van de racistische "anti-DEI"-maatregelen die door het fascistische Trump-regime in de Verenigde Staten werden doorgevoerd. In beide gevallen wordt inclusiviteitsbeleid afgeschilderd als "ideologisch" en "geldverspillend", maar daarbij worden cruciale feiten en wetenschappelijke inzichten genegeerd. Die doen er natuurlijk ook niet toe als je alleen maar haat wil zaaien.

De retoriek van BBB-Kamerlid Marieke Wijen-Nass (wie kent haar niet) dat "de overheid mensen moet beoordelen op wat ze kunnen – niet op wie ze zijn" klinkt redelijk, maar mist volledig het werkelijke doel van diversiteitsbeleid. Dit beleid is juist ontworpen om systemische barrières weg te nemen die bepaalde groepen belemmeren in het tonen van hun capaciteiten.

Volgens BBB leveren diversiteitstrainingen “weinig tot niets” op. Maar onderzoek laat juist zien dat goed opgezette programma’s wel degelijk effect hebben, vooral als het gaat om het verminderen van vooroordelen. De partij zet diversiteitsbeleid neer als een soort tegenpool van eerlijk beoordelen, maar dat klopt niet. Zonder actief beleid krijgen mensen vaak juist geen gelijke kans, bijvoorbeeld vanwege discriminatie op basis van een naam of achtergrond, iets wat keer op keer op keer is aangetoond.

Net als bij Trump wordt diversiteit door BBB afgeschilderd als een “linkse hobby” in plaats van een manier om ongelijkheid aan te pakken. De financiële kosten worden uitvergroot, terwijl de voordelen – voor zowel samenleving als economie – buiten beeld blijven. Ook het idee van “kleurenblindheid” duikt weer op: alsof het erkennen van verschillen het probleem is, in plaats van de ongelijkheid zelf.

Wanneer BBB de term "ras" als "wetenschappelijk achterhaald" bestempelt, negeert de partij opzettelijk het punt dat racisme en discriminatie op basis van vermeende raciale kenmerken wel degelijk bestaan én meetbare gevolgen hebben.

Het diversiteitsbeleid dat BBB nu met veel bombarie wil afschaffen is juist ontwikkeld om ervoor te zorgen dat iedereen daadwerkelijk wordt beoordeeld op capaciteiten, door bestaande barrières en vooroordelen weg te nemen. Door diversiteitsbeleid voor te stellen als ideologische verspilling, volgt BBB het schadelijke voorbeeld van het Trump-regime, wat uiteindelijk leidt tot het bestendigen van ongelijkheid in plaats van het bestrijden ervan. Maar vermoedelijk is dat precies waar Van der Plas en haar fractie op uit zijn.

