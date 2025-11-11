Omwonenden zware industrie kampen met structureel meer gezondheidsklachten, aanpak blijft uit Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 87 keer bekeken • bewaren

Wellicht niet verrassend, maar mensen die in de buurt van grote industriële complexen wonen, ervaren structureel meer gezondheidsproblemen dan andere Nederlanders. Uit nieuw onderzoek van kennisinstituut Nivel blijkt dat omwonenden van zeven industriegebieden vaker last hebben van hartproblemen, buikpijn, oorklachten en vermoeidheid. Ook mentale problemen zoals angst en depressie komen bij hen vaker voor. Dat meldt RTL Nieuws.

De onderzoekers analyseerden gezondheidsinformatie van honderdduizenden Nederlanders uit de jaren 2016, 2020 en 2022. Het patroon is duidelijk: mensen die dichter bij fabrieken wonen, voelen zich slechter. Dit verschil blijft bestaan, zelfs wanneer onderzoekers rekening houden met leefstijlfactoren zoals roken en inkomen. Hoogleraar Michel Dückers benadrukt dat er sprake is van een structureel probleem dat over meerdere jaren zichtbaar blijft.

Het nieuwe onderzoek lijkt een druppel op een gloeiende plaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) constateerde al in 2023 dat overheden en toezichthouders te weinig doen om de problemen aan te pakken. Datzelfde jaar berekende het RIVM dat omwonenden van Tata Steel een veel grotere kans hebben om ziek te worden en gemiddeld 2,5 maand eerder overlijden. RTL Nieuws becijferde in 2024 dat bewoners van dertien industriegebieden jaarlijks gemiddeld 145 euro meer kwijt zijn aan zorg dan de rest van Nederland.

RTL Nieuws schrijft:

"Na het onderzoek van RTL Nieuws sprak een ruime Kamermeerderheid haar steun uit voor een onderzoek naar een oorzakelijk verband tussen industrie en gezondheid. Toch is dat onderzoek er nog steeds niet. Sterker nog, verschillende onderzoeken zijn uitgesteld of afgeblazen. Zo komt er geen onderzoek naar hoge ziektekosten rond Chemiepark Delfzijl, meldde RTV Noord. Ook een onderzoek rond Chemelot laat nog op zich wachten, berichtte RIVM. Bij Chemelot en Zeeland loopt het onderzoek nog wel."