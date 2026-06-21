Omvolking? Doe gewoon een DNA-test bij de leden van Forum voor Democratie Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 836 keer bekeken • Bewaren

Alfred Blokhuizen Voormalig GroenLinks-statenlid ZH Persoon volgen

Het moet een geruststellend idee zijn: een partij die precies weet wie er in ons land thuishoort. Forum voor Democratie verlangt ‘terug’ naar de “oorspronkelijke blanke Nederlander”. Een herkenbaar land, want Lidewij de Vos herkende het niet meer. Een landje met 18 miljoen mensen in een buitenland met 8,3 miljard bewoners. Dat is schrikken. Je denkt dat je in Nederland woont, maar ineens blijkt het een vrolijke smeltkroes te zijn, door in de Gouden Eeuw de wereld te hebben bereisd en beroofd. En dan zwijg ik nog over het slavernijverleden.

Gelukkig is er een elegante oplossing die perfect past bij dit verlangen naar helderheid, dat nodig is bij FvD: het DNA-lidmaatschap. Geen gedoe meer met meningen of programma’s, gewoon een wattenstaafje langs de binnenzijde van de wang, om te beginnen bij de partijprominenten. Democratie, maar dan moleculair. De uitslag spreekt voor zich: “Welkom, u bent voldoende oorspronkelijk.” Of: “Helaas, u wijkt af. Probeert u het eens bij een partij of land waar “omvolking” wél is toegestaan.”

Het mooie is dat interne partijdiscussies meteen verdwijnen. Het is super objectief. Geen eindeloos debat over identiteit, geschiedenis of cultuur. De wetenschap heeft gesproken, althans een versie ervan die precies zegt wat men al dacht. Dat is best efficiënt en geruststellend.

Er zit wel een klein risico aan. Stel dat de uitslagen terugkomen en de partij ineens een heerlijke genetische cocktail blijkt. Een vleugje Viking, een snufje Romein, wat onduidelijke Balkaninvloeden en ergens diep in de keten een verdwaalde Middellandse Zee-handelaar, een Aziaat of Afrikaan. Dan wordt het ingewikkeld. Wat moet het oorspronkelijkheidspercentage dan zijn en tot welke RAL-kleur ben je nog blank? Wie zet je de partij dan uit? En nog veel belangrijker: Wie zit er in de toetsingscommissie en wie blijft er over om van alles te beslissen?

Maar eigenlijk blijkt straks dit: de overtuiging dat “oorspronkelijkheid” kan alleen blijven bestaan als je maar niet goed kijkt en niet doordenkt. Dus daarom FvD: schenk oorspronkelijke en klare wijn, wees zeker van je zaak en doe een DNA-test bij alle Forum voor Democratie-leden.