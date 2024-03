Omtzigts vertrouwen in formatie groeit, rept met geen woord meer over anti-rechtsstatelijkheid PVV Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 219 keer bekeken • bewaren

Volgens Pieter Omtzigt groeit het onderlinge vertrouwen tussen de partijen die onderhandelen over een kabinet. De partijleider van NSC, die tijdens de vorige informatieronde plots opstapte, vindt dat zijn partij en PVV, VVD en BBB woensdag tijdens het debat over de formatie netjes met elkaar omgingen. Dat meldt ANP. De onderhandelaars gaan de komende tijd meer werken aan de onderlinge verhoudingen, aldus Omtzigt na een "prima sessie over werkafspraken" met de leiders van de andere formerende partijen en de nieuwe informateurs.

De band tussen de partijleiders is de afgelopen maanden lang niet altijd goed geweest. Tijdens de formatie bestookten de partijleiders elkaar met sneren via sociale media. Aan het einde van de onderhandelingsronde onder leiding van toenmalig informateur Ronald Plasterk liep Omtzigt vroegtijdig weg, omdat hij vond dat financiële stukken te laat waren aangeleverd. Later lekte via De Telegraaf uit dat aanwezigen bij de gesprekken klaagden over de emotionele houding van Omtzigt, die gepaard zou zijn gegaan met stemverheffing, weglopen en huilbuien.

De partijleider van NSC vindt het belangrijk om vroeg in de onderhandelingen over een akkoord op hoofdlijnen te praten over de financiën. "Ik denk dat het belangrijk is dat er op een gegeven moment overeenstemming is over het financiële kader, want dit raakt alles."