Omtzigt ziet het principiële verschil niet tussen cultuur en aardgas

"Niet mijn favoriete maatregel", zegt hij er bij geheel in de stijl van de vader die zijn kind een aframmeling verkoopt met de woorden: "Het doet mij meer pijn dan jou". Waardeloos is dat. Lullig.

In de negentiende eeuw kende Nederland net als bijna heel de rest van Europa een belasting op kranten en tijdschriften. Die was de hoogste van Europa, iets wat Omtzigt opnieuw gaat bereiken met de maatregel die volgens hem niet zijn favoriete is.

In de negentiende eeuw hadden de Nederlandse liberalen nog hersens. Een man als Thorbecke was een verklaard tegenstander van de heffing op kranten. Een groepje voor het merendeel jonge liberalen richtte een Anti Dagbladzegel Verbond op om de belasting afgeschaft te krijgen. In 1869 is dat gelukt.