‘Omtzigt wil vrouwenrechten inperken door ze in slaap te lullen over de staatsinrichting’

Wie wint volgende week de verkiezingen? Druktemaker Pieter Derks ziet de bui alweer hangen. “Nederlanders houden niet van politiek. We houden ervan als dingen niet politiek zijn. Dat is het succes van Mark Rutte en nu van Omtzigt. Geen ideeënstrijd, geen grote dromen of vergezichten. Onze Messias is een econometrist. Ik weet niet eens wat dat is, maar het klinkt als een geradicaliseerde econoom. En dat is het verradelijke van die ‘doe-maar-gewoon’-figuren, dat er altijd wel een ideologie achter schuilgaat. Onze econometrist is niet gewoon een econometrist, hij is een christen-econometrist. Dat is iemand die vrouwenrechten wil inperken door ze in slaap te lullen over de staatsinrichting. Nederlanders zijn een nuchter volk, dat zeggen we althans zelf. Wij stemmen waarschijnlijk gewoon weer op de neoliberale kapitaaldrammers die hun radicalisme het allerbest weten te verstoppen.’