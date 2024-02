Omtzigt wil ultrarechts minderheidskabinet gedogen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 699 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt is bereid een minderheidscoalitie van PVV, VVD en BBB te gedogen en heeft daarmee alsnog de deur wagenwijd opengezet naar een ultrarechts kabinet. Dat meldt de Volkskrant.

Woensdag ging de NSC-leider op bezoek bij informateur Kim Putters. Na afloop van dat gesprek liet hij weten: “Na de verkiezingsuitslag hebben we een stap vooruitgezet. Toen hebben we gezegd: gezien de uitslag en kijkend naar hoe we een landsbestuur mogelijk kunnen maken, willen we een extraparlementair kabinet of een gedoogakkoord waarin wij onszelf vastleggen.”

Omtzigt heeft eerder gehint op een gedoogrol, maar werd over de invulling daarvan nooit concreet. De Volkskrant schrijft:

Omtzigt zegt nu voor het eerst dat hij zich zou willen ‘vastleggen’. Onder welke voorwaarden hij bereid is mee te praten, wilde hij woensdag niet toelichten aan de Volkskrant. ‘Dit is hoe ver ik tot nu toe bereid ben om het te zeggen. En daar heb ik goed over nagedacht.’