Omtzigt wil omstreden onderzoek naar Arib opschorten, clasht met Bergkamp

De Tweede Kamer heeft het onderzoek door particulier recherchebureau Hoffman naar voormalig voorzitter Khadija Arib voor zeer korte tijd opgeschort. Althans dat lijkt de uitkomst van een tumultueuze speciale vergadering van de commissie voor de Werkwijze van de Kamer over de kritiek op het omstreden onderzoek. Drie hoogleraren hebben forse kritiek geuit op de aanpak. Zij constateren onder meer dat het bedenkelijk is dat de ambtelijke top van de Kamer opdrachtgever is maar ook als belanghebbende inhoudelijk bij de klachten tegen Arib is betrokken.