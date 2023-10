Omtzigt wil arbeidsmigranten en vluchtelingen uit gaan ruilen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 204 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt, leider van de nieuwste populairste partij Nieuw Sociaal Contract, wil dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal vreemdelingen dat naar Nederland mag komen. Hij stelt dat aantal op 50.000 per jaar, zo maakte hij bij Op1 bekend waar hij aantrad met de top 20 van zijn kandidatenlijst. Het gestelde maximum is de helft van alleen al het aantal Oekraïense vluchtelingen dat momenteel in Nederland is geregistreerd.

Hij wil ook de gezinshereniging beperken en een tweestatus-systeem voor vluchtelingen invoeren.

Opvallend is dat Omtzigt het maximumaantal laat gelden voor zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen. De toe te laten vluchtelingen worden daarbij afhankelijk van het aantal arbeidsmigranten, dan wel andersom. Hoe dat in de praktijk uit moet pakken is onduidelijk. Het ministerie van Justitie maakte vrijdag bekend dat de afgelopen tien jaar asielzoekers gemiddeld 11 procent uitmaken van het aantal migranten, een hoeveelheid die veel lager ligt dan bijvoorbeeld de VVD suggereert. Buitenlandse studenten vormen het gros van het aantal migranten. De helft van het aantal migranten komt uit de Europese Unie.

Omtzigt wil om het aantal migranten te beperken onder meer snijden in de distributiefunctie van Nederland. Als het aan hem ligt mogen er geen grote bedrijven meer bijkomen in die sector omdat ze te vaak gebruik maken van arbeidsmigranten. De andere sector die draait op arbeidsmigranten is de vleesindustrie. Het is nog niet duidelijk of en welke beperkende maatregelen hij daar voor in petto heeft. Omtzigt presenteert zijn verkiezingsprogramma later, mogelijk slechts 3 weken voor de verkiezingen.

De voormalig CDA'er gaf bij Op1 toe dat zijn houding ten opzichte van migranten meer overeenkomt met BBB en VVD dan met andere partijen. Saillant is dat de twee leiders van die partijen zelf een migratieachtergrond hebben, Omtzigt heeft dan weer een partner die uit het buitenland afkomstig is. Critici omschrijven die houding daarom als 'de ladder weghalen nadat je zelf over de muur bent geklommen'.

Omtzigt draait als het gaat om zijn beschikbaarheid als mogelijk premier. Tot voor kort hield hij vol dat hij Mark Rutte niet wilde opvolgen, nu zegt hij daar nog over na te willen denken.