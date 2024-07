Omtzigt weer in de clinch met twitterkleuter Wilders na standje voor Schoof

Net als zijn grote voorbeeld Donald Trump, kan PVV-leider Geert Wilders het niet laten zijn ongenoegen via X (voorheen Twitter) te uiten. Dat deed het enige lid van de antidemocratische PVV dit keer na een bericht van premier Dick Schoof over diens bezoek aan de NAVO-top in Washington. Schoof schreef daarin terug te kijken "op een succesvolle NAVO-top". Ook schreef Schoof: "De toekomst van Oekraïne ligt binnen de NAVO".

Geen woord van Wilders over het belang van de aanwezigheid van Nederland op de NAVO-top nu Europa wordt bedreigd door die andere geestverwant van de PVV-leider, Vladimir Poetin. NSC-leider Pieter Omtzigt voelde zich daarop geroepen Wilders terecht te wijzen, zoals Wilders dat even daarvoor bij Schoof deed. Boven het bericht van Wilders schreef Omtzigt: "Voor de nationale veiligheid is internationale samenwerking in NAVO verband harder nodig dan ooit. Dit is essentieel voor meer bestaanszekerheid. Goed dat onze @MinPres, @ministerBZ en @DefensieMin aanwezig waren in Washington in het NL belang."