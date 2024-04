Omtzigt sluit zich aan bij ultrarechts front tegen transgenderwet

Een wet die het leven van transgender burgers wat gemakkelijker moet maken, wordt door Pieter Omtzigt getorpedeeerd. NSC maakt daarmee een draai en noemt eerdere steun aan de wet nu een 'foutje'. NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven heeft het demissionaire kabinet gevraagd de wetswijziging in te trekken, anders zal ze die met een motie tegengaan. NSC sluit zicht daartoe aan bij het ultrarechtse front in de Tweede Kamer. Ook CDA en ChristenUnie steunen het verwerpen van de humanitaire wet.

De wetswijziging wilde regelen dat transgender personen makkelijker hun geslacht kunnen laten veranderen in het register van de burgerlijke stand. NSC wil dat er minstens eerst een medisch onderzoek wordt uitgevoerd op de persoon die behoefte heeft aan verandering van de geslachtsaanduiding. De partij wil zo een bureaucratische hindernis aanbrengen voor transgender personen die controle willen krijgen over hun eigen leven. NSC beroept zich daarbij op de bescherming van vrouwelijke gedetineerden, meldt het AD .

,We zijn absoluut niet tegen geslachtsverandering”, zegt Van Vroonhoven. ,,Maar het moet ook niet te makkelijk zijn. Er zijn echt risico’s voor de veiligheid van vrouwen. Zo zie je in Engeland bijvoorbeeld dat mannen zo ineens toegang krijgen tot vrouwengevangenissen. Dat moeten we niet willen.” (...) Voorstanders van het wetsvoorstel spreken van spookverhalen. ,,De Tweede Kamer neemt mogelijk een conservatieve afslag”, aldus D66’er Joost Sneller, ,,en verlaat het voor Nederland kenmerkende streven naar individuele vrijheid. Blijkbaar zijn niet langer de rechten van alle Nederlanders geborgd.”